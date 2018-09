Bolsonaro insiste em ações contra Alckmin no TSE

Depois de ter o pedido negado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a coligação de Jair Bolsonaro insistiu na reclamação contra a campanha de Geraldo Alckmin. Protocolou quatro novas ações na noite desta terça-feira, 4. A ideia é levar o tema ao plenário da corte.

Mais cedo, os ministros Sérgio Banhos e Luis Felipe Salomão negaram pedido de Bolsonaro, para suspender propagandas de Alckmin, veiculadas na TV e no rádio. Uma das peças mostra discussões do deputado com a colega de Câmara Maria do Rosário e com uma jornalista.

Para a defesa de Bolsonaro, as peças veiculadas pelo rival fogem ao limite do que é permitido porque desvirtuam os episódios retratados.

