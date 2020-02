Bolsonaro e Flávio visitam o Yatch Club, no Guarujá

BOLSONARO, COM O COMODORO E O FILHO FLAVIO. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

LEIA TAMBÉM > Vídeo mostra Jair Bolsonaro de moto no Guarujá

Recebidos pelo comodoro Berardino, que comanda o Yatch Club do Guarujá, o presidente Bolsonaro e seu filho Flavio, o 01, jantaram no sábado no próprio clube, ao lado de seguranças e alguns associados. “Eu só posso ir para um local militar, por causa da segurança, e assim decidi viajar para o Guarujá”, disse o presidente, ao embarcar na sexta-feira, em Brasilia, rumo ao litoral paulista.

Ele está istalado no Forte dos Andradas, construído em 1942, durante a II Guerra Mundial. O esquema de segurança está por conta do Exército e da Polícia Federal.

Em janeiro, o presidente já havia visitado a região — desta vez com sua filha Laura, para ficar vários dias na Baixada Santista. Seu voo de retorno a Brasilia está previsto para terça-feira.