Bolsonaro pode “pegar a estrada” e rodar o Nordeste. A ideia, transmitida pelo candidato a pelo menos um correligionário, está arrepiando os que o cercam.

Entretanto, pelo que se apurou, o candidato do PSL dificilmente terá o OK do seu médico, Antonio Macedo, para fazer campanha a céu aberto.

