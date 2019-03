Bolsonaro deve ter agradado ao nomear nove vice-líderes, diz cientista político

A quem pede a Bolsonaro que procure governar “com os políticos” deve ter agradado a decisão do presidente, divulgada ontem no DOU, nomeando nove vice-líderes do governo no Congresso. Eles pertencem… a oito partidos. E são originários de cinco Estados e do DF.

Fernando Abrucio, cientista político, acredita que Bolsonaro “parece dar-se conta, aos poucos, de que tem de fortalecer sua base parlamentar e aproximar-se do Congresso para aprovar reformas”.

“Estaria entendendo que sem partidos não se governa”, concluiu Abrucio.

Leia mais notas da coluna:

+ Metade dos R$ 100 bi do pré-sal pensados por Guedes podem ficar na Petrobrás

+ Candido Bracher foi surpreendido com depoimento publicado no Instagram