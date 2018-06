Bolsa que te quero clássica

Designer com passagens por marcas como Proenza Schouler e British Colony e atualmente atuando na área de estilo da Andrea Marques, a carioca Carolina Pinton lança este mês sua Pinton – new label de bolsas focado no desenho atemporal.

“Não acredito em produtos que têm uma vida útil de 6 meses. Meu foco são os clássicos. Que são bons hoje e continuam sendo daqui a 10 anos”, diz. A primeira coleção da marca que leva seu sobrenome é resultado da experiência de 10 anos no mercado e de um ano de intensos testes até chegar ao produto final.

Pensados como esculturas que acompanham a curvatura do corpo, os cinco modelos de estreia são variações do mesmo formato circular, buscando o gosto da designer, que é de estética mais clean.

“Quando comecei a desenhar quis partir de formas puras. A matemática e a natureza vão me guiar sempre.” As peças da moça ficam expostas na UDesign até dia 20.