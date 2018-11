Classificação polêmica no filme sobre Freddie Mercury

Tem gente sem entender por que a classificação indicativa do filme Bohemian Rhapsody, que conta a história de Freddie Mercury, é “não recomendado para menores de 14 anos”. O longa não contém cenas de violência, sexo, nudez ou uso de drogas.

A classificação, portanto, é mais dura do que dita o guia do Ministério da Justiça a respeito do assunto, que libera beijo e insinuação sexual aos 12 anos.

Procurado, o MJ não respondeu até o fechamento da edição.

