Bob Wolfenson – que está completando 50 anos de carreira – compõe a comissão julgadora do concurso fotográfico #zeiss_extraordinario, promovido pela tradicional fabricante alemã de lentes. As inscrições podem ser feitas até dia 20, e as fotos ficam disponíveis no feed até 4 de outubro. A competição é parte da campanha global Veja o Extraordinário em Toda Parte.