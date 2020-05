Bob Veloso, irmão de Caetano, conta sobre sua quarentena na Bahia

Um loureiro plantado por Dona Canô tem sido a fonte da colaboração de Bob Veloso – um dos irmãos de Caetano – durante a quarentena. Ele separa as folhas de louro semanalmente para doar ao chef Ricardo Frugoli, do Marmita Solidária IPCB. A ação conta com doações espontâneas com intuito de levar conforto alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Segundo as superstições da Bahia, se vem um louro no seu prato, trate de chupar, certeza de que vem mais dinheiro por ai!”, explica.