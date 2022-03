BNDES planeja financiar construção de cisternas de 3 mil escolas no Nordeste via matchfunding

O BNDES vai recorrer ao matchfunding para a construção de cisternas que devem fornecer água a três mil escolas do Nordeste, onde estudam 165 mil alunos. O modelo misto de financiamento combina doações e injeção de recursos pelo banco.

Água em rede…

Dos R$ 56 milhões necessários para cumprir a meta, o BNDES entrará com R$ 20 milhões próprios, R$ 20 milhões da Fundação Banco do Brasil, e outros R$ 16 milhões de parceiros. A Tigre também contribui com equipamentos de rede de tratamento de esgoto.

Balanço

De saída do governo de São Paulo junto com Doria, Gustavo Junqueira, presidente da InvestSP, fecha o ciclo. A sua gestão deixa o programa de atração de investimentos ESG para o Estado. Junqueira retorna à iniciativa privada.

Fluxo internacional

A SP-Arte, que começa no dia 6, no pavilhão da Bienal, volta a agitar o setor. Uma leva de colecionadores desembarca em São Paulo.

Entre eles, Jorge Pérez, fundador do Pérez Art Museum Miami; o argentino Hernan Zavaleta; os mexicanos Vanessa e Arturo Filio e o colombiano Esteban Jaramillo.

Liderança diversa

Henrique Castro, executivo do mercado financeiro, e Anselmo Takaki, executivo de relações governamentais, pilotam o Inner Circle, no Tropikkal Bar, amanhã.

É um coletivo de apoio e desenvolvimento para profissionais LGBTQIA+.