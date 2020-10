BMW Brasil recupera faturamento

Minha casa?

Leia Também Levantamento aponta que 92% dos municípios do País não possuem gás natural

A BMW Brasil não tem do que reclamar. Segundo contou à coluna seu presidente, Aksel Krieger, a marca fez um grande esforço de equipe, durante a pandemia, no online e nas revendas, para detectar nichos e possibilidades. E até setembro, o faturamento quase se igualou ao do ano passado.

Segundo Krieger, as vendas estão “ainda 5% abaixo, desvantagem que certamente vamos recuperar até o fim do ano”.

Minha casa 2

O Club Med Brasil tampouco tem do que se lamentar. A ocupação de seus hotéis, em dias de semana, registrou nada menos que um aumento de… 236% até setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Novidades no pacote oferecido em tempos de pandemia está Wi-Fi veloz e estrutura para home schooling.

Me chama…

Entre 770 entrevistados no Rio e SP, só 32% não frequentariam salas de teatro após a reabertura. A pesquisa, da Bilheteria Express, também mostrou que 34% iriam sem problema e o restante com algum nível de desconforto.

…que eu vou

Faixa etária? De 20 a 45 anos sendo 60% mulheres.

Match point

A plataforma Tem Meu Voto, projeto coordenado por Andre Szajman, está de volta. Suprapartidária, ela auxilia na busca de candidato ideal. O internauta responde a perguntas no site e recebe lista de vereadores que compartilham das mesmas ideias.

Brazilian dream

Embaixada e consulados dos EUA no Brasil assinaram parceria com a TV Cultura. Apoiarão palestra dos artistas Marlies Yearby e Telly Leung para os inscritos no concurso musical Talentos, apresentado por Jarbas Homem de Mello na emissora. Bem como sessões de coaching com os finalistas.

Ponto a favor

Raul Doria, da Cine, rodou, durante a pandemia, o longa As Ilhas de Bernarda, dirigido por Ivan Abujamra que já venceu o London Film Festival, na categoria “filmes musicais”, o festival Festigious de Los Angeles, na mesma categoria e o Dance Film Festival de Dakota, na categoria “melhor narrativa”.

Inspirado no livro A Casa de Bernarda Alba, o filme retrata espetáculo criado por Clarice Abujamra.