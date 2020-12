Felicidade Não É Euforia é o nome que a cantora Blubell deu para o single que lança no dia 4. A canção, criada em parceria com Filipe Catto, foi gravada durante a pandemia. “Fizemos uma ação com os nossos fãs, pedimos para que eles gravassem um vídeo dançando em casa. Daí, uma grande dança comunitária foi escolhida para virar o clipe da música”, diz.