Bloco pós-carnaval homenageia Dona Ruth Cardoso

Dona Ruth Cardoso, quem diria, virou mote de… bloco pós-carnaval. O Centro Cultural da Juventude que leva seu nome – trata-se de um equipamento da Prefeitura para atender jovens – colocará na rua, no domingo, 18, depois da quarta-feira de cinzas, na Vila Cachoeirinha, o bloco da… “Tia Ruth”.

O texto do convite (do lado esquerdo) enfatiza que a antropóloga foi um dos principais nomes das ciências sociais nas décadas de 50 a 90. E mais: pondera que ela sempre defendeu para que este espaço (o CCJ) norteasse a política para os jovens.

O bloco – idealizado por Aline Torres– diretora do CCJ, pretende resgatar a tradição e cultura da Zona Norte de SP e contará com alas só para representar as oficinas culturais praticadas, além de um tributo dedicado ao grafite.