Bloco organiza carnaval fora de época no terraço do Edifício Martinelli

Diante das incertezas pandêmicas, o bloco Tarado Ni Você organiza uma folia limitada a 200 convidados no terraço do histórico Edifício Martinelli, no primeiro sábado de julho, dia 2. “Já que não podemos tomar às ruas, vamos ao céu”, disse a fundadora do bloco, cantora e percussionista Mari Santos.

Em meio ao carnaval fora de época, o grupo vai ocupar a cobertura do prédio, com o seu já tradicional repertório em homenagem a Caetano Veloso. “É uma oportunidade de promover encontros mais íntimos e em menor escala, levando a energia do carnaval para outros momentos do ano”, afirmou Mari. O bloco promete outros espetáculos no segundo semestre.