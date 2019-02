Dos 570 blocos que sairão às ruas de Sampa, 20 farão sua gestão dos resíduos – 4% do total. O Bloco do Apego é um deles, em parceria com a Casa Causa, o Pimp my Carroça e o Mundo Sem Bitucas.

Vão usar catadores de rua para reciclar o material na cooperativa Coopamare, de Pinheiros.