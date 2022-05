Bienal do Livro terá 182 expositores e espera 600 mil visitantes

As editoras Intrínseca, Companhia das Letras, Record, Planeta e Sextante são algumas das confirmadas para a 26.a edição da Bienal Internacional do Livro, em SP. O evento terá um total d 182 eexpositores e teve 100% do espaço comeercializado com meses de antecedência. O estande de Portugal, convidado de honra do evento, ocupará 500 metros quadrados com atividades culturais e de negócios.

A expectativa é receber cerca de 600 mil visitantes, no ExpoCenter Norte, de 2 a 6 de julho.

Consciência

A ex-consulesa da França em SP Alexandra Loras acaba de lançar um curso de antirracismo na plataforma Descola. “Demorei um ano e meio para fazer a curadoria e pesquisa desse curso, mas ficou fantástico”, conta Loras.

O curso – que é gratuito e online – aborda as bases do racismo estrutural na sociedade e dá exemplos de como ele se manifesta, além de mostrar caminhos para combatê-lo, o que é chamado de cultura antirracista.

Na ativa

A nova primeira-dama de São Paulo, Luciana Garcia, mulher do governador Rodrigo Garcia, saiu da toca. Em sua primeira campanha à frente do Fundo Social de Solidariedade para arrecadar cobertores novos aos vulneráveis, leva para as quatro unidades das Praças da Cidadania ações de saúde e prevenção de doenças típicas de inverno, com atendimento de médicos e enfermeiros. O anúncio da campanha Inverno Solidário 2022 é dia 11.

Em tempo: a empresária do ramo de confecção é casada há 27 anos com Garcia, que disputará a eleição para continuar no Bandeirantes. Eles têm três filhos.

Oficina cultural

A Secretaria de Cultura do Estado oferece, nas suas oficinas culturais, capacitação para difundir o Programa de Ação Cultural – ProAC 2022. Os interessados podem participar das oficinas online de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais, em maio.

Águas de SP

E a história do Rio Pinheiros é tema do livro “Pinheiros: o Resgate de Um Rio”, que será lançado na próxima terça. Com textos de Lucia Reggiani, fotos de João Farkas e ilustrações de Paulo von Poser e Daniela Amarante, a obra foi idealizada por Adalberto Bueno Netto, dono da construtora de mesmo nome que tem empreendimentos na área do rio.

Repaginado

O mestre em estudos e cultura europeia Uriã Fancelli vai lançar uma segunda edição revisada e ampliada de “Populismo e Negacionismo”. O prefácio da obra é do diplomata e ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero.