A Biblioteca São Paulo, no Parque da Juventude, prova que a leitura não caiu em desuso. O local completa 8 anos com festa, na quinta. Com intervenções poeticomusicais da Cia. do Liquidificador, leitura com Laerte e lançamento de autores.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘Muitas mulheres se oprimem dentro de casa sem perceber’, diz Laís Bodanzky

+ Partido Novo é a legenda com a maior proporção de homens