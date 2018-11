Bibi Ferreira será a homenageada do Prêmio Reverência – única premiação que contempla os musicais do Rio e de SP, dia 13. A premiação conta com o patrocínio do BTG Pactual Digital.

