Bianca Cutait mostra arte brasileira em Miami

Bianca Cutait está empenhada em mostrar que, mesmo com a crise, a arte brasileira tem grande potencial no mercado internacional. Para tanto, inaugurou recentemente a galeria Arte Fundamental, em Miami. A consultora –que representa diversos artistas como Gabriel Wickbold, Claudio Edinger, Yutaka Toyota, Gilberto Salvador, entre outros – mantém ainda parceria de intercâmbio de artistas com a Galeria de Babel, da qual já era parceira no Brasil. Além de nomes individuais como a fotógrafa Vania Toledo, e o escultor David Hayes, cujas obras estão em coleções como o MoMA e o Guggenheim.