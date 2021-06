Bianca Boeckel reabre sua galeria com dois mostras simultâneas

Bianca Boeckel reabre sua galeria amanhã, “depois de um ano atendendo colecionadores de forma virtual”. Recomeça com dose dupla, abrindo as portas para os artistas Marcelo Tolentino e DJ Papagaio. A escritora Luiza Mussnich – autora do texto da exposição Papagaio – vem do Rio para conferir a montagem. E Paulo Vicelli assina o texto de Tolentino, de obras com cenas do cotidiano doméstico, trazendo “uma leveza e uma beleza tão necessárias nesses duros tempos em que vivemos”.