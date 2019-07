Bia Daidone lança linha de joias para casa

Após reformar sua casa, a designer de joias Bia Daidone começou a procurar objetos que “conversassem” com seu novo lar. Após muita busca, sem sucesso, resolveu ela mesma criá-los. Assim nasceu a linha Bia Daidone Home. “Trouxe meu know how da joalheria para os objetos de casa”, conta Bia, que criou puxadores com pedras naturais misturadas com metais como calcita bruta e latão dourado. Criou também duas mesas laterais. “Fiz duas versões. Uma com detalhes dourados e tampos de mármore rosado e a outra de aço carbono preto em contraponto com o mármore verde.” Não é a primeira vez que Bia se aventura em nova carreira. Antes de mexer com gemas, estava no mercado financeiro e cuidava de… calculadoras.