Betty Milan se inspirou em seus encontros de análise com Lacan para produzir novo livro

A saudade do neto, que mora na França, foi o que motivou Betty Milan a produzir em 2020. “Colei três fotos do pequeno na minha frente e escrevi um livro novo inspirado no testemunho da minha análise com Lacan”, conta a escritora, que foi paciente do psicanalista de 1973 a 1977, “anos de grande efervescência na vida intelectual parisiense”. O livro, cujo título é Lacan Ainda, sai no Brasil pela Companhia das Letras, no primeiro semestre desse ano.