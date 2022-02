Beto Pandiani lança projeto que alerta sobre os danos na Calota Polar

Com sete travessias na bagagem, o velejador Beto Pandiani lança o Projeto Rota Polar, que irá margear a Calota Polar entre o Alasca e a Groenlândia a bordo de um catamarã sem cabine e sem motor. “O nosso objetivo é produzir um documentário sobre o enorme impacto ambiental, social e econômico do rápido degelo do Ártico, auxiliando na educação e alertando para a urgente busca por alternativas sustentáveis para a nossa sobrevivência”, fala Beto Pandiani.

A partida está marcada para final de maio, do Estreito de Bering. O lançamento do projeto será em 9 de março, no Lounge Mentes Abertas, na Ciclovia Rio Pinheiros, com velejada pelo rio entre a Usina São Paulo e a Ponte Estaiada.