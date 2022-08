Beto Pacheco organiza baile de gala no Hotel Rosewood

Vestidos longos e smokings já podem sair dos armários. No próximo dia 26 de agosto no ballroom do Hotel Rosewood acontece o primeiro baile de gala do BB. O anfitrião da festa é Beto Pacheco, um dos RPs mais importantes do País – o próprio nome da festa é uma referência ao apelido de Pacheco, que é chamado pelos amigos de ‘bebê’. O evento terá uma decoração com temas místicos. A noite para 800 pessoas será embalada por DJs e por um pocket show (ainda mantido em segredo).

No primeiro lote, que começa a ser vendido hoje, os ingressos custam R$1.500. “Me inspirei nas memórias afetivas de tudo que eu já fiz – como os galas Amfar, BrazilFoundation e Vogue. Durante a pandemia fui construindo a ideia desse baile. É um projeto para celebrar a vida”, disse Pacheco. Parte da renda será destinada à Casa Santa Teresinha, instituição que cuida de crianças portadoras de genodermatoses.

Nova galeria em Paraty foca no Brasil profundo

O fotógrafo documental Marcelo Oséas inaugurou sua galeria em Paraty, no Rio de Janeiro. A exposição de abertura, intitulada “Quase Dez Anos”, é uma retrospectiva da carreira do artista – reconhecido por retratar povos como os ribeirinhos da Amazônia e os artesãos de Alagoas. Nas imagens, o modo de viver de um Brasil ainda pouco conhecido.

Bloco de Notas

NOVOS SÓCIOS. O Eataly Brasil anunciou um novo sócio investidor, a SouthRock. Agora a operadora multimarcas, que já é responsável por Starbucks, TGI Fridays, Subway e Brasil Airport Restaurants (B.A.R.), adquiriu os direitos para gerenciar e desenvolver o Eataly no mercado brasileiro

ESGOTADO. Os dois shows da Maria Bethânia nos dias 19 e 20 de agosto na Vibra São Paulo estão com ingressos esgotados. No espetáculo, Bethânia vai apresentar canções de seu último trabalho e também os grandes sucessos que marcaram sua carreira como: Reconvexo e Olhos Nos Olhos.