Bernardinho assume fundação institucional do partido Novo

Bernardinho assume no ano que vem o Novo Brasil, fundação que o partido de João Amoêdo está criando. Por ora, não quer saber de candidatar-se. No ano passado, o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei – hoje no Sesc-RJ –, “correu” da disputa ao governo carioca.

Aliás, da Califórnia, Amoêdo administra o Novo, que teve duas desistências: os pré-candidatos a prefeito em Fortaleza e Manaus não vão mais concorrer às eleições de 2020.

Pausa

Lula avalia convite para ir a Fernando de Noronha com a namorada, a socióloga Rosângela Silva, a Janja. A última vez que esteve na ilha foi como presidente, em 2008, onde passou réveillon em família.

Adeus

Ronaldo Bitello, que assumiu, no início do ano, cargo na Secretaria de Cultura, saiu da função por divergências com o secretário Alê Youssef, segundo apurou a coluna. Bitello, que fundou o bloco Confraria do Pasmado, fazia a interlocução entre a gestão e os blocos e coordenou estudos de infraestrutura do Carnaval.

A Secretaria esclarece que “o engenheiro Ronaldo Bitello desligou-se voluntariamente das atividades vinculadas ao carnaval de Rua”.

Labuta

Lígia Cortez, que dirige o Célia Helena , ganhou um personagem fixo na segunda temporada da minissérie Segunda Chamada, da Globo. No próximo ano, ela também comandará um programa de entrevistas com personalidades da cena teatral, no Youtube.