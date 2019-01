Beleza on demand

O argentino radicado no Brasil Diego Dzodan foi o primeiro investidor do app Facily, que permite chamar prestadores de serviços de beleza – como manicure, pedicure e maquiagem – em casa ou no trabalho. Alguns meses depois, abandonou o cargo de ex-vice presidente do Facebook na América Latina para se dedicar à startup, da qual é o CEO. O crescimento justifica a mudança: em seis meses de funcionamento, a empresa expandiu suas atividades para Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E em São Paulo, onde o app começou, ele já oferece entrega de produtos cosméticos, além de delivery de comida e de bebida. E começou, esta semana, a fazer entrega de frutas e verduras. O serviço já tem, atualmente, mais de 300 mil downloads do aplicativo.