Beleza Natural

Luma Costa é adepta da beleza consciente. “Se antes comprar era apenas um ato de consumo, hoje em dia, são vários os fatores que fazem as pessoas abrirem a carteira e a porta de casa e da vida para as inúmeras novidades que são lançadas todo dia”, diz a atriz, que é embaixadora da nova marca de cosméticos naturais Up2You – que será lançada, quarta-feira, no Ferra Jockey Club. “Essa nova forma de consumo consciente é uma tendência porque faz bem para nossa saúde e para o planeta, mas sem perder a qualidade e a eficiência do produto.” Luma comandará talk com a dermatologista Alessandra Fraga e o cabeleireiro Walter Lobato no dia do lançamento. “Teremos muitas dicas e esclarecimentos sobre tudo ligado a beleza.”