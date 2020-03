Beefbar de Mônaco abre em SP pelas mãos de Felipe Massa

Riccardo Giraudi, Felipe Massa, Dudu Massa e Ruly Vieira se uniram para trazer o famoso Beefbar de Mônaco para SP. Fundado por Riccardo, o restaurante – que tem unidades espalhadas por Paris, Hong Kong e St Tropez, entre outras – abre as portas dia 20, nos Jardins. “Sempre fui apaixonado por gastronomia e morando em Mônaco, em uma visita do meu irmão, Dudu, conhecemos o Beefbar. O local se tornou um dos nossos preferidos e enxergamos ali uma oportunidade de negócio para nossa cidade natal. Foi quando entramos em contato com Riccardo, que adorou a proposta de ter uma unidade na América do Sul”, comenta Felipe Massa, que convidou o amigo Ruly para ajudar a tocar o negócio por aqui.