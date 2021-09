Beco do Batman ganha novo grafite

O Beco do Batman, em Pinheiros, acaba de ganhar nova pintura, do artista Pedro Cobiaco, em um dos muros da ZIV Gallery – galeria de arte sediada bem no centro do Beco, considerado local ícone do graffiti na capital paulista. O trabalho é fruto de uma parceria entre a galeria e a Warner Bros. Consumer Products. Em setembro é comemorado o Batman Day – que será celebrado dia 18, com uma projeção do Bat Sinal no Farol Santander, no Centro.