Beco do Batman é a inspiração para novas intervenções artísticas em São Paulo e no Rio

No próximo dia 28, oito artistas irão grafitar os muros da Rua Davi, no Jardim Santa Luzia, em Embu das Artes. A ideia é que o espaço se transforme em uma galeria a céu aberto – aos moldes do que já acontece no Beco do Batman, na Vila Madalena. Entre os grafiteiros, nomes como Senk, Sator e Caligrapixo.

A iniciativa é da plataforma de cultura e impacto social Blend Inspire. Já no Rio de Janeiro, o mesmo Beco do Batman é o modelo para o futuro Beco da Pantera. O espaço, que fica na Lapa, vai contar com a intervenções de dezesseis artistas do grafite.

PT-BR. Portugal é o convidado de honra da 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada entre os dias 2 e 10 de julho, no Expo Center Norte. A comitiva portuguesa trará para o evento 23 autores, dez editores e dois chefs.

O país escolheu como mote da sua participação a frase “É urgente viver encantado”, do escritor Valter Hugo Mãe (foto). Portugal irá ocupar um estande com cerca de 500 metros quadrados.

FICA PARA A PRÓXIMA. A desistência de Doria em concorrer à Presidência caiu no colo da Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil). A entidade, que começou uma série de entrevistas com presidenciáveis ouvindo o juiz Sergio Moro (pois é), tinha o ex-governador de São Paulo agendado para hoje. Tudo precisou ser desmontado às pressas, empresários avisados…

DIGITAL. O Instituto Ethos promove debate multissetorial sobre o trabalho decente em plataformas digitais. A ideia é reunir lideranças empresariais com representantes da academia, de centrais sindicais, associações do setor e autoridades públicas. O encontro será realizado no primeiro dia da Conferência Ethos 360º 2022, na quinta-feira.