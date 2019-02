Bebianno avisa que ‘não sairá do governo atirando’

A pelo menos um interlocutor, Gustavo Bebianno assegurou não sairá do governo atirando. “Eu não preciso disso, é o Jair que está atirando em si próprio”. Bebianno não deve ficar no governo, seja por vontade própria, seja por decisão do Planalto. O processo de desgaste deflagrado por Carlos Bolsonaro e impulsionado pelo próprio presidente – no qual Bebianno foi chamado publicamente de mentiroso– é sem solução.

Na raiz da polêmica estão as denúncias de desvio de dinheiro do Fundo Partidário para candidaturas laranjas, que teriam ocorrido em Pernambuco na campanha do PSL — partido de Bolsonaro. Bebianno, que chegou ao Planalto como secretário de Governo, estaria envolvido na condição de presidente da legenda. Procurando Bolsonaro para conversar na volta deste ao Planalto, anteontem, ele acabou não sendo recebido — mas avisou que não sairia, por entender que esse gesto equivaleria a admitir um erro que ele jura não ter cometido.

Trazido a público no final da semana passada, o episódio, que envolve o próprio partido do presidente, o PSL, não dá sinais de esfriar.