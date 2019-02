Bebianno afirma que se sair do governo, não o fará atirando

A pelo menos um interlocutor ontem, Gustavo Bebianno assegurou que caso tenha que sair do governo, não o fará atirando. “Eu não preciso disso, é o Jair que está atirando em si próprio”.

O fato é permanência definitiva dele no governo ainda está longe de garantida, seja por vontade própria, seja por decisão do Planalto. O processo de desgaste deflagrado por Carlos Bolsonaro e impulsionado pelo próprio presidente – no qual Bebianno foi chamado publicamente de mentiroso – não tem volta.

