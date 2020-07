Bebel Gilberto grava clipe com Mart´nália no Rio para novo álbum

Bebel Gilberto passa a quarentena no seu apartamento no Rio, de onde só saiu para gravar cenas do clipe na casa de Mart’nália, com quem compôs Na Cara. A música é parte do novo disco de Bebel, que será lançado mundialmente dia 21 de agosto. Com imagens captadas por Iphone no Rio, o clipe foi dirigido remotamente por Erich Baptista, em SP. “Ao mesmo tempo que é um momento de angústia, para mim tem sido um período intenso de reflexão e foco no trabalho. A música me permite um respiro em meio à tanta incerteza”, diz a cantora, que também tem cozinhado bastante e mimado a cadelinha Ella (homenagem a Fitzgerald), recém adotada.