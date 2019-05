Bebel Gilberto entra na Justiça para que Facebook remova posts do meio-irmão

Coisas de família

Bebel Gilberto procurou a Justiça para forçar o Facebook a remover postagens em que seu meio-irmão, João Marcelo Gilberto, a acusa de controlar, sem transparência, o dinheiro do pai, o músico João Gilberto.

O famoso compositor da bossa nova está interditado judicialmente há anos a pedido de Bebel – filha dele com a falecida cantora Miúcha. A medida foi tomada, segundo Bebel, para proteger o artista – que vive sozinho no Rio e está com a saúde fragilizada.

Família 2

João Marcelo é filho da cantora Astrud Gilberto, a primeira mulher de João. Ele mora atualmente em Nova Jersey.

Na ação, advogados da cantora pedem à 37.ª vara civil do Rio que seja estipulada multa diária de R$ 1 mil a ela e outros R$ 1 mil ao espólio de Miúcha.

