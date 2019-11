BBC 2 deixa ingleses furiosos por mudar programação para transmitir Libertadores

Muitos espectadores ingleses ficaram furiosos com a decisão do canal BBC2 de mudar sua programação do sábado à noite — ela tirou do ar um filme da série “Grandes Viagens de Trem pela Austrália” (Great Australian Railway Journeys) para transmitir, como disse um deles, “um jogo de futebol entre dois times dos quais nunca ouvi falar”. Referia-se, é claro, à final vencida pelo Flamengo, por 2 a 1, contra o River Plate, em Lima, também transmitida ao vivo para mais de 150 países.

Outro leitor, como informa o jornal The Guardian, foi no mesmo tom: “Por que diabos exibir um jogo da América do Sul, que não interessa a ninguém, em lugar das ‘Grandes Viagens’ do Michael Portillo?”. Entre as críticas, citadas pelo jornal, uma das mais frequentes era que “já temos futebol demais”. E um dos internautas, no estilo tipicamente britânico, queixou-se dizendo que a BBC “devia ter informado essa alteração no seu jornal matinal”.