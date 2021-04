Em tempos de pandemia, Ipe Moraes criou uma nova marca focada no delivery – o Arroz Malandro. Empresário de restaurantes de sucesso – como Adega Santiago, Casa Europa e Taberna 474 – viu no crescente mercado de delivery uma forma de colocar uma ideia antiga para funcionar e … faturar. “A casa funciona exclusivamente pelo Ifood e une a alma portuguesa com a bossa brasileira”