Barroso tem projeto para reduzir quantidade de decisões monocráticas no STF

Em regime de trabalho remoto durante a pandemia, o STF já proferiu mais de 22 mil decisões, sendo 17.460 monocráticas e 4.705 colegiadas. Só sobre a covid-19 são… 2,5 mil processos.

Luís Roberto Barroso tem projeto para que o Supremo não receba mais tantos processos. Esse volume faz com que muitas decisões sejam individuais.

Críticos avaliam que quando apenas um magistrado decide – e não o colegiado – personaliza o debate.

Pedaladas

A Prefeitura de SP estabeleceu a retomada da Ciclofaixa de Lazer, agora com parceria da Uber, no dia 19 de julho – mas pode rever a data, se preciso.

A OMS, inclusive, recomenda que, sempre que possível, os deslocamentos mais curtos devem ser feitos a pé ou de bicicleta – o modal que seria mais seguro no combate à disseminação da covid-19.

Pedaladas 2

A última vez que a ciclofaixa funcionou foi em 25 de agosto do ano passado…



Só lá

A Galeria Kogan Amaro, baseada em São Paulo com filial em Zurique, abre nesta semana duas novas exposições na cidade europeia.

Com curadoria de Ricardo Resende, a exposição Flávio de Carvalho: O Novo Homem dos Trópicos marca os 47 anos do falecimento do artista. E o jovem recifense Samuel de Saboia expõe obras inéditas em Um Pássaro Chamado Inocência.