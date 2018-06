Luís Roberto Barroso – que conduz, no STF, o inquérito sobre Temer – será o presidente de honra do Brazil Forum UK 2018, em Oxford, em maio. Ele já havia participado do evento em 2016. E Guilherme Boulos, presidenciável do PSOL, também está confirmado para o fórum.

Leia mais notas da coluna:

+ Justiça solta ex-presidente da BRF

+ Brasil não tem como retaliar EUA, diz Ricupero