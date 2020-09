Barroso quer que juízes substitutos do TSE sejam escolhidos entre mulheres

Luís Roberto Barroso tem intenção de inovar durante seu mandato no TSE. E pelo que se apurou, deve começar implantando uma nova regra para definição de juízes substitutos:

Estes terão que ser escolhidos entre… mulheres.

Cota 2

Vale lembrar que cada tribunal eleitoral conta com número idêntico de magistrados substitutos. E que os cargos de juízes titular e substituto são autônomos e independentes entre si.

Caminho aberto

Warren Buffet – que na semana passada, ao optar por comprar ações, no pré-lançamento do IPO da Snowcloud ganhou nada menos que US$ 250 milhões no ato – sempre afirmou ter um herói definitivo: Chuck Feeney, 89 anos, fundador do Duty Free.

Feeney, também na semana passada, fechou sua Atlantic Philanthropies, completando a doação de quase toda a sua fortuna amealhada em 40 anos: US$ 8 bilhões. Seu lema? “ Giving While Living” (doando enquanto vivo).

Para continuar vivendo, separou… US$ 2 milhões.

Caminho 2

E agora a pergunta que não quer calar: Buffet, 90 anos, quarto homem mais rico do mundo de 2020, segundo a Forbes – fará o mesmo? Em tempo: Bill Gates, segundo mais rico do mundo, 64 anos, com fortuna estimada em US$ 98 bilhões, também se declara publicamente ser fã de Feeney.

Velha infância

Em outubro, clássicos da TV Cultura voltam a ser exibidos na TV Rá Tim Bum. Produções como Ilha Rá Tim Bum, Qual é, Bicho? e a versão dos anos 2000 de Cocoricó, que marcaram, época, entram na nova grade infantil.

Traço verde

O grupo LC Barreto/Filmes Equador vai investir pela primeira vez em animação. O projeto – que tem entre seus sócios Lucy Barreto, Luiz Carlos Barreto e Paula Barreto – abraçou, como tema a …Amazônia.

Previsto para ser 3D, o filme Amazonika está em fase de desenvolvimento de argumento.

Galopando

João Doria fez tocar a Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, sexta-feira, ao fim da reunião de secretariado. Uma inspiração para enfrentarem os desafios da gestão, segundo o governador.