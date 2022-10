‘Barbie’ faz trabalho social em comunidade de SP

Em uma parceria com a organização Habitat for Humanity, a marca de bonecas realizará sua primeira ação de melhorias habitacionais no País. A iniciativa, que lembra o aniversário de 60 anos da “Barbie Dreamhouse”, acontece hoje em seis casas da comunidade de Heliópolis, em SP. As obras têm como objetivo a execução de reformas nas residências – a fim de proporcionar melhores condições de uso e higiene.

Além do Brasil, outros seis países, como Canadá, Austrália e Japão, também realizarão o projeto. “Por meio dessa parceria, buscamos preservar as comunidades ao redor do mundo”, disse Miguel Ángel Torreblanca, head de marketing da Mattel Latin America. De acordo com Mário Vieira, diretor da Habitat for Humanity Brasil, “essa ação reforça a moradia digna como um direito social”.

Péricles é o convidado do ‘Minha Canção’

Estreia hoje a 11ª temporada do Minha Canção, na Rádio Eldorado. O programa, idealizado e apresentado por Sarah Oliveira, recebe o cantor e compositor Péricles. “É maravilhoso poder estrear com o Péricles, que dá uma aula de música pra gente. Ele é um cara que entende muito de samba, de soul”, afirma Sarah. O Minha Canção vai ao ar na Rádio Eldorado às sextas e domingos, às 17h.

BALCÃO DO GIBA

NO PUB. A mixologista Dudah Bonatto assina a carta de coquetéis do The Victoria Pub. Entre os drinques autorais, o Condessa (gim, Earl Grey, Strega, mel, Angostura e toques de hortelã). Na Rua Bandeira Paulista, 164 – Itaim Bibi.

NO TERRAÇO. O Astor da Oscar Freire reabre seu Terraço. O rooftop ganha cobertura com teto retrátil, possibilitando seu funcionamento mesmo em dias de chuva ou sol muito forte. Na Oscar Freire, 163.

BLOCO DE NOTAS

DEMOCRACIA. Após encerrar a maratona de viagens em campanha eleitoral, o cientista político Luiz Felipe D’Avila, que concorreu à presidência pelo Partido Novo, lança o livro Por que as Democracias Triunfam – Como as democracias transformam crises em oportunidades para se reinventar. No dia 19, na Livraria da Vila.

CANNABIS. A Sativa Global Education, comandada pela médica Paula Dall’Stella, lançou uma plataforma de educação em endocanabidiologia. Pioneira na prescrição de cannabis, Paula irá oferecer um curso online para qualificar mais profissionais na medicina canabinoide.

CINEMA. No dia 21, Olga Rabinovich, fundadora do Projeto Paradiso, protagoniza um encontro na Cinemateca Brasileira com mais de 100 cineastas de todas as regiões do País.

NATAL. A campanha Natal dos Sonhos será lançada na segunda-feira, na Cúria Arquidiocesana com a presença do Arcebispo Dom Odilo Scherer.