Barbara Freitag e Sergio Paulo Rouanet lançam o Instituto Rouanet

O Instituto Rouanet, que nasce para proteger o legado dos intelectuais Barbara Freitag e Sergio Paulo Rouanet, mostra a que veio. Abrirá a biblioteca do casal (15 mil livros) e arquivos, sobre todos os projetos viabilizados pela Lei Rouanet, avisa Adriana Rouanet, filha do casal. A sede do instituto, na casa da dupla em Tiradentes, se prepara para começar a receber visitação do público e de pesquisadores no ano que vem.

Sua primeira conferência, será online no dia 23, celebrando os 80 anos da socióloga Bárbara – trará “Os viajantes alemães: Spix e Martius e sua visita há 200 anos ao interior brasileiro”, online.

Ex-secretário de Cultura, diplomata e integrante da ABL, Sérgio Paulo Rouanet foi responsável pela criação da lei brasileira em dezembro de 1991.

Ar Livre

Sergio Moro, antes de anunciar sua candidatura ontem pela manhã, sentou para conversar na noite anterior, no restaurante Gero dos Jardins, o ex-BC, o economista Affonso Celso Pastore e sua mulher é sócia, a também economista Maria Cristina Pinotti. De máscara, foi reconhecido por poucos clientes do restaurante.

Terceira via livro

Dificuldades impostas ao gênero feminino na política uniram parlamentares em um só livro. Entre as 27 autoras, estão as senadoras Mara Gabrilli, Simone Tebet, Leila Barros e as deputadas Joice Hasselmann e Fernanda Melchionna, assim como Gleisi Hoffmann.

E hoje acontece a noite de autógrafos do livro Princesas de Maquiavel com presença das autoras na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

BRECHA VERDE

O conselheiro de Joe Biden para assuntos de Ciência e Tecnologia, Stephen Pacala,discute hoje a Amazônia. Ao lado de Luciana Gatti, do INPE, e Tasso Azevedo, do MapBiomas. Evento do Brazil LAB da Universidade de Princeton, no YouTube.

BOMBACHAS

Com a temperatura alta na reta final das prévias, Eduardo Leite ofereceu chazinho gaúcho para Bia Doria, no Palácio Piratini anteontem. Pouco antes, Yeda Crusius já havia dado um kit de chimarrão para o governador paulista.

PONTA DOS PÉS

Sabe-se que Fátima Bernardes e Ana Maria Braga estão fora das manhãs da Globo ano que vem. O que não se imagina é que a apresentadora do Encontro quer montar programa de dança.