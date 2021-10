O bar Infini – dentro do tradicional La Casserole – abriu para o público neste fim de semana. O local ficou pronto em 2019 e ficou aberto só para convidados e eventos fechados. Com a pandemia, o plano de abrir para o público teve que esperar por quase dois anos. Com atmosfera futurista, o bar, de apenas 45 metros, funciona como um hub de alta coquetelaria.