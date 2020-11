Bar Balcão adota divisórias entre clientes chamadas de ‘copanzinhos’

Se adequando ao ‘novo normal’, Chico Millan e Ticha Gregori adaptaram seu Bar Balcão para voltar a receber amigos e clientes. “Resolvemos reabrir de uma forma em que as pessoas se sintam bem e protegidas. Daí surgiu a ideia do Copanzinho, que são essas estruturas transparentes, que separam os clientes”, conta Chico. “A inspiração veio dos bares do Japão. Vendo fotos, pedi para um primo, o Fabio Taccari, criar as estruturas e a base é o logo do Bar, desenhado por nossa filha, Ana Millan”, emenda Ticha.