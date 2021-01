Banco Central deu parecer para criação do banco digital da Caixa

O pedido da Caixa foi atendido pelo BC. E a autoridade monetária deu parecer inicial favorável à criação do seu banco digital, conforme antecipou a coluna ontem pela manhã, por meio do Broadcast.

Esta foi a primeira etapa, segundo se apurou, para a formalização da nova iniciativa da instituição financeira.

Concorrência 2

O projeto se concretizando, acredita-se, segundo fonte do banco, que nasça com mais de… 105 milhões de clientes; contribuindo, inclusive, com a ampliação dos pagamentos de benefícios sociais feitos pelo governo federal.

Concorrência 3

O novo banco também pretende lançar uma linha de crédito de microfinanças com valor variando entre R$500 e R$2 mil.

Para tanto, a Caixa já tem reservados R$10 bilhões de recursos próprios e se “dispõe a aumentar conforme necessidade.”

Concorrência 4

E mais: “Ao longo do tempo, diversos outros serviços serão responsabilizados aos clientes do digital, inclusive financiamento da casa própria”, diz a mesma fonte.

Concorrência 5

Segundo publicou no domingo o Estadão, os bancos digitais em 2020 conquistaram 52% do mercado. No ano de 2019, os bancos tradicionais tinham exatamente 52%, segundo pesquisa da UBS Evidence Lab.

Colapso

São Gabriel da Cachoeira – município do Amazonas com a maior população indígena do Brasil – tem 100% de leitos ocupados por pacientes de covid-19, no único hospital da cidade. Segundo o Instituto Socioambiental, tampouco em Manaus tem vaga disponível.

Além das fronteiras

O ano nem bem começou e a Japan House segue a com o seu projeto de itinerância, sob a liderança de Eric Klug. A primeira parada da mostra Caminho da Virtude, em fevereiro, é em Buenos Aires.

Especialista

Pesquisa da Loft mostra: na compra de apartamentos paulistanos e cariocas têm dúvidas iguais. Querem entender como funciona o financiamento. E buscam explicações profissionais.