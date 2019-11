Bancada Ativista protocola voto de aplauso a Glenn na Alesp

A Bancada Ativista na Assembleia de São Paulo protocolou, há pouco, uma moção de aplausos a Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil. A informação foi postada pela deputada Mônica Seixas, que integra o mandato coletivo, em sua conta no Twitter, que conta com 9,8 mil seguidores.

A Bancada Ativista é um mandato coletivo formado por nove ativistas políticos de diversas áreas.

A justificativa para a moção é, nas palavras da parlamentar, pelo “trabalho jornalístico desenvolvido por Glenn e o The Intercept BR”. “Além disso, também o repúdio à agressão covarde praticada por Augusto Nunes”, conclui Mônica.

A bancada foi mais rápida, no protocolo da Alesp, que o deputado do PSL Douglas Garcia. Ele escreveu, há uma hora, também no seu Twitter, que irá protocolar uma moção de aplauso a Augusto Nunes.