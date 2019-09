Balletto aposta no dia a dia da mulher moderna

Olhar o mercado internacional, sem perder a funcionalidade e as raízes. Essa é a receita de Luciana Mantegazza, que vive um novo momento de sua Balletto, marcado pela inauguração, na próxima quinta-feira, de nova loja no Shopping Cidade Jardim. “Estamos mirando no mercado lá de fora e deixando nossos produtos com uma estética mais urbana e versátil, sem perder a funcionalidade e tecnologia que são típicas da nossa marca”, explica a empresária. Ela começou criando roupas para o universo do balé e da dança, e chegou a patrocinar alguns importantes espetáculos desse segmento em SP. “Agora nosso foco está voltado para a vida diária de mulheres do nosso tempo, que transitam do trabalho para a academia e para o happy hour.”