Baleia Rossi vê com descrença apoio de bancada a Lira

Apesar de Arthur Lira ter dito que tem apoio da bancada de deputados de Alagoas, depois de sua reunião com parte do grupo, em seu estado natal, no último sábado, o concorrente Baleia Rossi dá informação diferente.

Rossi atesta que o tucano Pedro Vilela, mais Nivaldo Albuquerque teriam garantido voto a seu favor na Câmara dos Deputados.

Vilela afirmou à coluna que teve boa conversa com Lira no sábado, mas que ainda está avaliando quem apoiará.

Questionado, Albuquerque preferiu o… silêncio.

D Day

Pois é, o dia 2 de fevereiro já está aí. Nos bastidores, a disputa ferve pela obtenção dos 257 votos necessários para a vitória.

Folia em casa

Depois das festas de fim de ano, a grande preocupação dos prefeitos é com o carnaval. Para isso, blocos de rua estão se organizando para fazer as famosas “lives”.

O Olodum, na Bahia, já anunciou que fará uma transmissão ao vivo da folia em fevereiro, assim como outros grupos afro.

Em casa 2

E, em São Paulo, blocos tradicionais como a “Charanga do França” e “Ritaleena”, por exemplo, estão sendo convidados a participar de uma ação digital por meio do Bloco do Adorno, que vão transmitir os ensaios.

Cerco maior

A Prefeitura pretende intensificar operações contra venda de sintonizadores na região central de São Paulo.

Eles desbloqueiam TV por assinatura, plataformas de filmes e conteúdos pagos – todos em alta nessa pandemia.

Os secretários Fabio Lepique e Alê Youssef se reuniram segunda-feira para tratar dos prejuízos da pirataria que atingem o setor cultural.

Pit stop

A Justiça suspendeu o contrato de R$ 100 milhões da Prefeitura de SP com empresas que promoveriam o GP de F1 nos próximos cinco anos. A ação foi impetrada pelo vereador Rubinho Nunes.

A Prefeitura impõe sigilo sobre valores. Este montante seria arrecadado em troca de isenção de ICMS.