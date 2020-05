Baixo Ribeiro, da Choque Cultural, segue com a montagem de exposições virtuais durante a pandemia. “Só consigo pensar nos outros. Montamos uma expo para arrecadar fundos para a ONG Mulheres da Luz – que apoia prostitutas em situação vulnerável no Parque da Luz – a maioria avós de 40 a 70 anos”, conta ele. Nas horas vagas, Baixo toca bateria com os netos.