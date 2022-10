Baile de halloween para celebridades e convidados no Conjunto Nacional incentiva maquiagem criativa

O baile de halloween da Sephora já se transformou em um dos eventos mais aguardados da temporada. O tema da festa deste ano é “Halloween Sephora – O Outro Lado da Beleza”. Ela será realizada no Conjunto Nacional, em São Paulo, no próximo dia 13. A embaixadora será a Sabrina Sato, haverá um show da cantora Sandy e apresentação dos DJs da Dubdogz. O baile é apenas para convidados – em sua maioria celebridades, influenciadores de beleza e imprensa. O dress code da noite será black-tie e, claro, fantasias criativas. “O tema do baile incentiva que as pessoas desconstruam o mundo real e descubram que a beleza tem um outro lado por meio da maquiagem, que está muito conectada com o movimento do halloween”, disse Cataldo Domenicis, Diretor de Marketing da Sephora. A expectativa é de um baile mais icônico do que aquele que aconteceu em 2019, no Teatro Municipal.

Victoria Guerra, uma estrela portuguesa

A atriz portuguesa Victoria Guerra pode ser vista em duas produções aqui no Brasil. Ela está ao lado de Cauã Reymond em A Viagem de Pedro como D. Amélia, segunda esposa de D Pedro I, e também em Santo, série da Netflix estrelada por ela e Bruno Gagliasso. Victoria nasceu na cidade de Loulé, na região de Algarve, e conquistou duas vezes o Globo de Ouro

Publisher lança sua 1ª coleção de cerâmica

Helena Montanarini apresenta Vestígios – sua primeira coleção de cerâmica. Nos anos 90, Helena estudou arte durante um período sabático em NY. Agora, a publisher resgatou a técnica como forma de cura durante a pandemia. As peças estão à venda na Dpot Objeto, na Al. Gabriel Monteiro da Silva.

Bloco de Notas

ASTRONOMIA. O Planetário do Parque do Ibirapuera realiza a sessão gratuita do projeto Que dia é hoje? A ideia é apresentar a relação da astronomia com o nosso calendário. Neste sábado, às 19h.

CANNABIS. Nos dias 8 e 9 de outubro acontecerá a primeira edição do Festival Híbrido SP, no Komplexo Tempo. O evento tem como objetivo apoiar a ressignificação mercadológica de produtos à base da cannabis já legalizados no Brasil.

ROBÓTICAS. A Beneficência Portuguesa de São Paulo atinge nesta segunda a marca de mil cirurgias robóticas. A instituição planeja ampliar em breve a quantidade de robôs cirúrgicos disponíveis.