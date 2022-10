Bailarina Ingrid Silva vai apresentar tradicional jantar em NY

A BrazilFoundation realiza amanhã seu tradicional jantar anual em Nova York. O evento reunirá representantes do mundo dos negócios, mídia, diplomacia e setores artísticos. Nesta edição, a bailarina Ingrid Silva (foto) será a responsável pela condução do encontro. “É de uma responsabilidade muito grande poder apresentar um evento dessa magnitude que dá suporte para instituições que são importantes para o nosso futuro”, disse Ingrid.

Entre os homenageados estão o Instituto Dara, representado por sua fundadora Vera Cordeiro, com o prêmio de Liderança Social em reconhecimento às suas contribuições no combate à pobreza, o casal Mariel Reyes e David Velez, com o prêmio em Filantropia (a dupla aderiu ao movimento Giving Pledge – comprometendo-se a doar, em vida, a maior parte do seu patrimônio para promover oportunidades econômicas e educacionais a crianças e jovens na América Latina), e a Fundação Beatriz Nascimento, com o prêmio de Direitos Humanos, por promover a história e a cultura da diáspora global afro-brasileira.

“Estou muito muito empolgada e feliz por ser mestre de cerimônia do jantar filantrópico da BrazilFoundation em Nova York, em especial porque daremos o prêmio de Direitos Humanos para a Fundação Beatriz Nascimento, para a Bethânia Gomes, que é uma das mulheres mais importantes da minha vida e na minha carreira. Beatriz Nascimento foi uma das vozes mais importantes para a diáspora e para a comunidade negra afro-brasileira no Brasil e no mundo, e será uma honra estar nessa gala”, completou Ingrid.

Rota do algodão na Pinacoteca de SP

A Pinacoteca apresenta a instalação Dalton Paula: Rota do algodão no Octógono, espaço central do museu. A obra foi desenvolvida a partir de uma pesquisa sobre o plantio e a economia do algodão nos EUA e no Brasil – no contexto da diáspora africana. A obra trata ainda da importância medicinal do algodão. O artista (foto) já participou da Triennial no New Museum.

Anny Meisler faz a ‘ponte aérea’ do design

Anny Meisler, do Grupo LZ, abrirá a primeira loja do paulistano Estudiobola no RJ. A empresária começou sua história no design e movelaria quando convenceu, em 2009, a incorporadora Cyrella de que era a pessoa ideal para mobiliar os lobbies de um complexo de dez torres. Ela também é a musa da Reversa, marca fundada por seu marido, Rony Meisler.

Bloco de Notas

MODA E CINEMA. O Feed Dog Brasil – Festival Internacional de Documentários de Moda abre nesta quinta e vai até 19 de outubro, de forma presencial e gratuita, no Espaço Itaú de Cinema Augusta. O inédito Salvatore: Shoemaker of Dreams, do diretor Luca Guadagnino, é o destaques da programação.

GAVIÕES DA FIEL. O professor André Dalpicolo, coordenador de RH e Pedagogia do Centro Universitário Paulistano, mais conhecido como André Filosofia, é um dos autores do samba enredo escolhido para o próximo carnaval da Gaviões.

MIT. Ricardo Gandour, executivo sênior de mídia, participa amanhã do MIT-Brasil Conversation Series. Em discussão, os desafios globais e do Brasil em relação à desinformação. O evento será transmitido pelo Zoom às 18h.

HABITAÇÃO. O grupo MRV&CO está organizando o prêmio Habitability para homenagear pessoas que pensam e projetam um futuro inteligente no setor da habitação. A cerimônia será no dia 3 de novembro, no Teatro FAAP