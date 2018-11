Bailarina do Royal Swedish Ballet volta ao Brasil para lançar coleção

A bailarina Luiza Lopes, primeira solista do Royal Swedish Ballet, desembarcou no Brasil especialmente para uma curta temporada do espetáculo Lago dos Cisnes, da São Paulo Cia de Dança, e para lançar sua coleção cápsula – uma seleção com menos peças, lançada fora da coleção principal da estação – da Balletto, de Luciana Mantegazza. A expertise da bailarina foi empregada na criação de uma linha de roupas que valoriza o conforto e melhora a performance na dança. Luiza lança a coleção, que tem – bodies, tops, calças e saias – amanhã, em jantar oferecido por Mantegazza e Inês Bogéa para celebrar a parceria. Na terça-feira, a bailarina se apresenta com Lucas Lima, solista do Balé Nacional da Noruega, na pré-estreia de Lago.